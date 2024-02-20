В ближайшие выходные первые зрители увидят новый спектакль в постановке главного режиссера драмтеатра Георгия Цхвиравы «Плоды просвещения» (16+). Ожидается аншлаг.

В ближайшие выходные первые зрители увидят новый спектакль в постановке главного режиссера драмтеатра Георгия Цхвиравы «Плоды просвещения» (16+). Ожидается аншлаг.

Омичи с большим интересом отнеслись к предстоящей премьере спектакля по комедии Льва Толстого «Плоды просвещения». Билеты были полностью раскуплены задолго до первых показов, которые состоятся на Основной сцене Омской драмы 24 и 25 февраля.

История создания этой пьсы необычна. Изначально Лев Николаевич Толстой написал комедию в четырех действиях «Плоды провсещения» для домашней постановки. Первый вариант родился в 1886 году, затем работу пришлось приостановить.

Но осенью 1889 года дочь Толстого Мария сообщила, что видела в бумагах отца черновик комедии, которую еще никто не читал. После того как дети отыскали рукопись и прочли вслух первое действие, обитатели дома в Ясной Поляне решили ставить по пьесе спектакль.

Поняв, что дети воспринимают репетиции очень серьезно, писатель приступил к переработке пьесы. Толстой внимательно следил за ходом репетиций и почти ежедневно вносил в рукопись коррективы. Премьера спектакля состоялась 30 декабря 1889 года.

А в 1891 году пьеса была поставлена в Обществе искусства и литературы Константином Станиславским, на сцене Александринского театра, Малого театра.

Уже в советское время, в 1951 году, МХАТ, создал спектакль «Плоды просвещения», вошедший в число классических постановок. За более чем 130 лет пьеса была поставлена во многих театрах страны и до сих пор пользуется большим успехом.

Главный режиссер Омской драмы Георгий Цхвирава вспомнил, что в Омской драме около 25 лет назад Владимир Петров ставил спектакль «Живой труп» по Толстому и не так давно на Камерной сцене шел спектакль «Жизнь» по повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» в постановке Бориса Павловича.

– Сейчас в нашем репертуаре Толстого нет. Поэтому я стал перечитывать его произведения и нашел пьесу «Плоды просвещения», которая не так широко известна российской публике, потому что у нее небольшая история постановок... Мы привыкли к фундаментальным, серьезным произведениям Толстого, «Война и мир», «Анна Каренина», «Крейцерова соната», а эта пьеса – комедия. В ней присутствует и мистицизм: по сюжету хозяин дома и все его обитатели помешаны на спиритизме, а служанка Татьяна, чтобы достигнуть своих целей, пользуется этим и дурит их. Лев Николаевич подшучивает и над своими семейными отношениями, эту тему я вывожу на первый план, ведь Толстой – это в первую очередь мифы и истории о его взаимоотношениях с женой. В семье писателя было много детей, тема отцов и детей тоже звучит в пьесе, – рассказал Георгий Цхвирава.

Режиссер отметил, что неожиданно в «Плодах просвещения» возникает тема, которая не была актуальной лет шесть назад, – это наше отношение к болезням, микробам. После пандемии она зазвучала очень современно.

В спектакле заняты: народные артисты России Валерий Алексеев и Михаил Окунев, заслуженные артисты России Александр Гончарук, Сергей Оленберг, Екатерина Потапова, Татьяна Филоненко, Николай Михалевский, Олег Теплоухов, актеры Ольга Беликова, Егор Уланов, Руслан Шапорин, Мария Макушева, Олег Берков, Татьяна Прокопьева, Любовь Трандина, Дарья Березовская, Элеонора Кремель, Александр Соловьев, Владислав Пузырников, Игорь Костин, Артем Ильин, Иван Курамов, Леонид Калмыков, Наталия Запивохина, Мария Токарева, Виталий Семенов, Виктор Черноскутов, Степан Дворянкин, Виталий Храмов.

Режиссер – Георгий Цхвирава, сценография и костюмы – Булат Ибрагимов, художник по свету – Руслан Майоров, хореограф – Алиса Иус, композитор – Александр Пантыкин.

Добавим, что ближайшийй показ спектакля «Плоды просвещения», на который еще можно приобрести билеты, состоится 6 марта.