Кража произошла в кафе по улице Кирова. По словам воровки, на нее сильно повлиял алкоголь.

Кража произошла в кафе по улице Кирова. По словам воровки, на нее сильно повлиял алкоголь.

В отдел полиции № 6 обратилась 43-летняя сотрудница омского банка, которая рассказала, что в одном из увеселительных заведений по улице Кирова у нее украли сумку с мобильным телефоном, косметикой и банковскими картами. Женщина отдыхала с друзьями, когда к ним за столик подсели две незнакомки. А вскоре омичка заметила пропажу всего имущества стоимостью 21 тыс. рублей.

– Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу и выяснили, что сумочку мог забрать кто-то из новых знакомых. К моменту приезда правоохранителей в кафе их уже не было, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Воровкой оказалась 32-летняя жительница Чкаловского поселка, которая работала парикмахером в одном из салонов города. Женщина сначала переставила сумку, а потом взяла ее и ушла из кафе вместе со своей подругой.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ранее омичка судима не была. Свой поступок она объяснила тем, что на нее сильно повлиял алкоголь.