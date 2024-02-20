Омск-Информ
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·Образование

Об особенностях обучения и первых образовательных итогах в ЦСО «Юнита».
Благодаря президентскому нацпроекту «Образование» в регионе происходят большие изменения в этой сфере. Совершенствуется образовательная инфраструктура, уделяется большое внимание как рядовым педагогам, так и управленческим кадрам, создаются все условия для гармоничного развития и воспитания наших детей. 
И, что любопытно, частный бизнес сегодня тоже предлагает свои интересные модели школ будущего. Об одной из них читайте в партнерском материале журналистов «Трамплина».
·Образование

Об особенностях обучения и первых образовательных итогах в ЦСО «Юнита».
Благодаря президентскому нацпроекту «Образование» в регионе происходят большие изменения в этой сфере. Совершенствуется образовательная инфраструктура, уделяется большое внимание как рядовым педагогам, так и управленческим кадрам, создаются все условия для гармоничного развития и воспитания наших детей. 
И, что любопытно, частный бизнес сегодня тоже предлагает свои интересные модели школ будущего. Об одной из них читайте в партнерском материале журналистов «Трамплина».