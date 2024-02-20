На промышленные предприятия разослали предупреждения о необходимости уменьшить выбросы.

На промышленные предприятия разослали предупреждения о необходимости уменьшить выбросы.

Сегодня ночью в Омске снова ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Они продлятся с 22:00 до 11:00. На это время промышленным предприятиям необходимо снизить объемы выбросов. Соответствующие предупреждения были разосланы.

Из-за НМУ завтра утром в городе может быть повышенный уровень загрязнения воздуха. Но уже днем он будет пониженный.

Отметим, что НМУ в Омске прогнозируют три ночи подряд. Вчера вредные вещества накапливались в воздухе весь день.