Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Чаще всего квартирные кражи совершают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. 
В прошлом году в Омске было зарегистрировано 50 квартирных краж. Больше всего подобные преступления происходили в Центральном округе – там их произошло 12. Еще по 8 краж случилось в Кировском и Октябрьском округах, по 11 – в Советском и Ленинском, сообщает «Вечерний Омск».
– С учетом преступлений прошлых по данным фактам в прошлом году раскрыто 52 уголовных дела, – рассказали в УМВД по Омской области.
Чаще всего квартирные кражи совершают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Зачастую они проникают в жилища через окно, а их добычей становятся драгоценности, техника и наличные.
·Происшествия

Чаще всего квартирные кражи совершают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. 
В прошлом году в Омске было зарегистрировано 50 квартирных краж. Больше всего подобные преступления происходили в Центральном округе – там их произошло 12. Еще по 8 краж случилось в Кировском и Октябрьском округах, по 11 – в Советском и Ленинском, сообщает «Вечерний Омск».
– С учетом преступлений прошлых по данным фактам в прошлом году раскрыто 52 уголовных дела, – рассказали в УМВД по Омской области.
Чаще всего квартирные кражи совершают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Зачастую они проникают в жилища через окно, а их добычей становятся драгоценности, техника и наличные.