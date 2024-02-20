Новые главврачи приступили к работе сразу в трех больницах Омска.

Новые главврачи приступили к работе сразу в трех больницах Омска.

В региональном Минздраве рассказали о ротации кадров, которая произошла в омских больницах. Там сменились главные врачи

Так, главным врачом городской больницы № 9 официально стал Павел Валенцов, который несколько месяцев руководил учреждением в статусе исполняющего обязанности. Ранее его предшественник Дмитрий Ларькин уехал в другой регион. Что касается Валенцова, то он много лет проработал в практическом здравоохранении, прошел путь от участкового врача до заместителя главврача ГБ № 9 по медицинской части.

Детскую городскую больницу № 4 возглавила Лариса Гордий. Она в 2003 году окончила Казахскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Там же проходила клиническую интернатуру с присвоением квалификации врача – акушера-гинеколога. До 2008 года работала в Астане, а затем переехала в Омскую область. Лариса Гордий успела поработать в Марьяновской ЦРБ, в Городском родильном доме № 6, Городской больнице № 15, а также роддоме № 2. А последний год она руководила детской городской больницей № 1.

Сейчас же главврачом ДГБ № 1 стала Галия Баймуратова. Она имеет 31 год медицинского стажа. В свое время будущий главврач окончила педиатрический факультет Омского государственного медицинского института по специальности «педиатрия». Также прошла обучение по специальностям «организация здравоохранения и общественное здоровье», «детская онкология» и «косметология». Галия Баймуратова работала в государственных и частных медучреждениях. В частности, с 2019 года она была главным врачом частного санатория. А в 2022 году возглавила «Детский санаторий № 1».