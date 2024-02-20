И отдохнуть, и укрепить здоровье смогут более пяти тысяч ребят в возрасте от 7 до 17 лет.

И отдохнуть, и укрепить здоровье смогут более пяти тысяч ребят в возрасте от 7 до 17 лет.

В мэрии Омска сообщили о приеме заявок на отдых детей в оздоровительных лагерях – он начнется 1 марта.

– Всего за летний период планируем оздоровить 5520 детей в возрасте от 7 до 17 лет, что на 1134 больше, чем в прошлом году. Почти половина путевок – 2305 будет предоставлена на льготных условиях отдельным категориям граждан, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Ребята смогут отдохнуть в пяти муниципальных лагерях: «Лесная поляна», «Дружные ребята», «Иртышские зори», «Юбилейный» и «ДОЛ им. Гагарина».

Заявки от родителей будут приниматься в Службе одного окна мэрии Омска.