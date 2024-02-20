Он уклонялся от службы около полугода и украл у незнакомца почти 650 тыс. рублей.

Он уклонялся от службы около полугода и украл у незнакомца почти 650 тыс. рублей.

Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Артема Волошина виновным в краже и уклонении от службы. В качестве наказания его решили отправить в колонию общего режима на 6 лет и оштрафовать на 250 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, 28 января мужчина самовольно оставил воинскую часть, проводил время по своему усмотрению сначала в Омске, потом в Ханты-Мансийском автономном округе. Только 10 июля его обнаружила военная комендатура.

Также военнослужащий нашел чужие телефон и банковскую карту, с которой с помощью переводов похитил более 350 тыс. рублей. Потом в мобильном приложении он подал заявку на кредит и получил еще 299 630 рублей, которые потратил.

Отметим, что военнослужащему также придется вернуть украденные деньги.