Мстительный мужчина сначала избил предполагаемого вора, потом запер в подполе, а на следующий день задушил.

Мстительный мужчина сначала избил предполагаемого вора, потом запер в подполе, а на следующий день задушил.

В Омской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве, в котором обвиняют 34-летнего жителя Тары. Материалы направили в Тарский городской суд.

По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина заподозрил знакомого в краже куска соленого сала, избил предполагаемого вора и запер его в подполе. На следующий день преступник задушил приятеля, а тело спрятал в выгребной яме уличного туалета.

Родственники погибшего заявили о его пропаже. Мужчину долго искали, но, в конце концов, нашли. Когда подозреваемого в убийстве задержали, он признался не только в этом, но и в другом преступлении. В сентябре 2021 года он поджег сено жителя села Коренево, который якобы недоплатил ему за работу. Ущерб составил 113 тыс. рублей.

Отметим, что мужчину ранее уже неоднократно судили.