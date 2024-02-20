Омск-Информ
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·Общество

Мстительный мужчина сначала избил предполагаемого вора, потом запер в подполе, а на следующий день задушил.
В  Омской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве, в котором обвиняют 34-летнего жителя Тары. Материалы направили в Тарский городской суд.
По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина заподозрил знакомого в краже куска соленого сала, избил предполагаемого вора и запер его в подполе. На следующий день преступник задушил приятеля, а тело спрятал в выгребной яме уличного туалета.
Родственники погибшего заявили о его пропаже. Мужчину долго искали, но, в конце концов, нашли. Когда подозреваемого в убийстве задержали, он признался не только в этом, но и в другом преступлении. В сентябре 2021 года он поджег сено жителя села Коренево, который якобы недоплатил ему за работу. Ущерб составил 113 тыс. рублей.
Отметим, что мужчину ранее уже неоднократно судили.
·Общество

Мстительный мужчина сначала избил предполагаемого вора, потом запер в подполе, а на следующий день задушил.
В  Омской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве, в котором обвиняют 34-летнего жителя Тары. Материалы направили в Тарский городской суд.
По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина заподозрил знакомого в краже куска соленого сала, избил предполагаемого вора и запер его в подполе. На следующий день преступник задушил приятеля, а тело спрятал в выгребной яме уличного туалета.
Родственники погибшего заявили о его пропаже. Мужчину долго искали, но, в конце концов, нашли. Когда подозреваемого в убийстве задержали, он признался не только в этом, но и в другом преступлении. В сентябре 2021 года он поджег сено жителя села Коренево, который якобы недоплатил ему за работу. Ущерб составил 113 тыс. рублей.
Отметим, что мужчину ранее уже неоднократно судили.