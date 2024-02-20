Молодой человек оставлял себе 5 % как вознаграждение. Он считал, что работает выездным финансовым менеджером.

Молодой человек оставлял себе 5 % как вознаграждение. Он считал, что работает выездным финансовым менеджером.

Сотрудники полиции задержали в Называевске несовершеннолетнего жителя Исилькульского района. 17-летний парень забирал у пенсионерок их деньги под руководством мошенников. В сумме с двух пожилых женщин он собрал более миллиона рублей.

Сначала в полицию обратилась 78-летняя жительница села Жирновка Называевского района. Схема преступления, жертвой которого она стала, была стандартной: неизвестные позвонили ей и сказали, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы избежать ответственности, нужно передать деньги пострадавшему на лечение. 265 тыс. рублей пенсионерка и передала парню. Правда, после этого она сообщила главе сельского поселения, что отдала деньги, и только тогда поняла, что ее обманули.

Оперативники выяснили, что ездил курьер на серебристом ВАЗе. Найдя подходящий по приметам автомобиль в Называевске, полицейские нашли и самого юношу, стоявшего рядом. Деньги он уже перевел «коллегам». Переписку с ними нашли в его телефоне, и из нее стало известно об еще одном преступлении – в Полтавке.

– Действительно, днем ранее аналогичным способом была обманута 91-летняя жительница поселка Полтавка. «Следователь» запросил миллион рублей для урегулирования вопроса 70-летней сестры потерпевшей с законом, так как она также якобы стала виновной в совершении ДТП, в котором пострадали люди. Для большей уверенности с ней связывался даже «врач». Аферисты более четырех часов вели телефонные разговоры с женщиной, в результате которых пенсионерка передала все свои сбережения в сумме 775 000 рублей этому же фигуранту. По фотографии она опознала молодого человека, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Объявление о поиске «выездного финансового менеджера» парень нашел в соцсетях. Заполнил анкету и сразу получил инструкции и задание. Пять процентов от украденного у пенсионерок он оставлял себе как вознаграждение, остальное переводил кураторам.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.