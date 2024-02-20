До тех пор в регионе сохранится холодная ясная погода без снегопадов.

До тех пор в регионе сохранится холодная ясная погода без снегопадов.

По прогнозу Обь-Иртышсколго УГМС, морозы в Омской области продлятся до 22 февраля. В День защитника Отечества, 23 февраля, они начнут ослабевать.

Пока же в регионе сохраняется антициклональный тип погоды: малая облачность, морозы и отсутствие осадков. Минувшей ночью температура понижалась до –32...–40 градусов.

– Самая низкая –40 наблюдалась в Седельниково, –38 было в Большеречье, Саргатском, Павлоградке. В Омске –35,2. Однако это не самая низкая температура воздуха в Омске 19 февраля. Так, минимальная –37,5 наблюдалась в этот день в областном центре в 1922 году, – комментирует начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Сегодня в регионе будет –16...–26 градусов. Также ожидаются туман и изморозь. В ночь на среду похолодает до –27...–37 градусов.