Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Дети оформляют на себя банковские карты, через которые потом переводятся похищенные средства.
В 2024 году в Омской области участились случаи вовлечения школьников и студентов в преступные схемы мошенников. Желая получить легкий заработок, молодые люди оформляют на себя банковские карты и привязывают к ним номера телефонов, принадлежавшие преступникам.
– Так аферисты получают доступ к зарегистрированной на чужое имя карте, а используют ее в своих целях для оборота похищенных средств. Несколько таких инцидентов с участием несовершеннолетних предотвратили сотрудники управления безопасности Омского отделения Сбербанка, – сообщили в региональном минтрансе.
Омичей призывают быть бдительнее, рассказывать пожилым родственникам о мошеннических схемах, не верить незнакомцам и следить за своими детьми.
·Происшествия

Дети оформляют на себя банковские карты, через которые потом переводятся похищенные средства.
В 2024 году в Омской области участились случаи вовлечения школьников и студентов в преступные схемы мошенников. Желая получить легкий заработок, молодые люди оформляют на себя банковские карты и привязывают к ним номера телефонов, принадлежавшие преступникам.
– Так аферисты получают доступ к зарегистрированной на чужое имя карте, а используют ее в своих целях для оборота похищенных средств. Несколько таких инцидентов с участием несовершеннолетних предотвратили сотрудники управления безопасности Омского отделения Сбербанка, – сообщили в региональном минтрансе.
Омичей призывают быть бдительнее, рассказывать пожилым родственникам о мошеннических схемах, не верить незнакомцам и следить за своими детьми.