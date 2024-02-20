Омск-Информ
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·Общество

Им стал Владимир Эйзен. В региональном минспорта его характеризуют как опытного спортивного менеджера.

Омская спортивная школы олимпийского резерва «Динамо» обрела нового директора. Им стал Владимир Эйзен.

Директора учреждения представил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.

– Желаю удачи в работе, подготовить еще больше талантливых футболистов, которые в будущем смогут пополнить команду мастеров, – сообщил в своем телеграм-канале Колесник.

Эйзена глава регионального минспорта охарактеризовал как опытного спортивного менеджера. Известно, что он был тренером по смешанным единоборствам в школе «Шторм» Александра Шлеменко.

Предыдущим директором «Динамо» был Евгений Баньковский.

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·Общество

Им стал Владимир Эйзен. В региональном минспорта его характеризуют как опытного спортивного менеджера.

Омская спортивная школы олимпийского резерва «Динамо» обрела нового директора. Им стал Владимир Эйзен.

Директора учреждения представил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.

– Желаю удачи в работе, подготовить еще больше талантливых футболистов, которые в будущем смогут пополнить команду мастеров, – сообщил в своем телеграм-канале Колесник.

Эйзена глава регионального минспорта охарактеризовал как опытного спортивного менеджера. Известно, что он был тренером по смешанным единоборствам в школе «Шторм» Александра Шлеменко.

Предыдущим директором «Динамо» был Евгений Баньковский.

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