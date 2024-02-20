Это одно из поручений, которое дал министрам глава государства. Помимо доходов населения есть и другие задачи.

Это одно из поручений, которое дал министрам глава государства. Помимо доходов населения есть и другие задачи.

По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений, закрепленных в специальном перечне, сообщается на сайте Кремля.

Одна из ключевых задач, решению которых следует уделить в этом году особое внимание, россиянам может показаться особо привлекательной.

– Увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности, – говорится в пункте «в» документа.

В числе прочих задач – укрепление экономического, технологического и финансового суверенитетов страны, сбережение народа, удовлетворение внутреннего спроса на товары и услуги и другое.

Доклады президенту должны быть представлены до 15 марта, 1 июня и 1 декабря.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица субъектов РФ.