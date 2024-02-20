Спрос на аренду подобного жилья за год вырос на 31 %. В нашем городе оно не самое дорогое, но и не самое дешевое.

Спрос на аренду подобного жилья за год вырос на 31 %. В нашем городе оно не самое дорогое, но и не самое дешевое.

Компания «Авито Недвижимость» провела анализ ценовых предложений аренды квартир-студий в 33 российских городах по сравнению с прошлым годом.

За год они больше всего увеличились в Перми (на 67 %, до 25 тыс. рублей), Туле (на 56 %, до 28 тыс. рублей), Ульяновске (на 54 %, до 20 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (на 47 %, до 25 тыс. рублей). В двух городах федерального значения процент роста скромнее, однако столичные наценки работают. В Москве снять студию можно за 57 тыс. рублей (+30 %), в Санкт-Петербурге – за 28 тыс. рублей (22 %).

Что касается Омска, он попал в середнячки. Цена за аренду студии по сравнению с прошлым годом увеличилась на 31 %, снимать такую квартиру в нашем городе можно за 23 тыс. рублей в месяц.