Конфликт в заведении произошел в конце ноября прошлого года из-за отказа бармена продать спиртное двоим уже изрядно выпившим посетителям.

Конфликт в заведении произошел в конце ноября прошлого года из-за отказа бармена продать спиртное двоим уже изрядно выпившим посетителям.

СУ СК России по Омской области направило в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении двоих омичей. 26 ноября прошлого года они устроили погром в пиццерии на улице Рождественского. Поводом стал отказ в продаже очередной порции спиртного, поскольку 33-летний и 39-летний мужчины уже были изрядно навеселе.

Отказ их, разумеется, не устроил. Один начал бить посуду, другой запустил термопот с кипятком в сторону официантки, из-за чего девушка получила ожог первой степени и попала в больницу. Полицейским хулиганы заявили, что работники заведения сами стали им грубить.

Инцидент даже привлек внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

На время предварительного следствия дебоширов отправили под домашний арест. Вину в преступлении один признал полностью, второй – частично. Материальный ущерб заведению они возместили, а вот моральный вред официантке не компенсировали. Из-за этого девушка заявила иск на 300 тыс. рублей.

Зачинщики конфликта обвиняются в хулиганстве. Как пояснили в прокуратуре Омской области, санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.