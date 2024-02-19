Омск-Информ
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·Общество

Автомобиль мужчины сломался на Южном обходе Омска.
15 февраля на Южном обходе Омска сломался автомобиль «Ивеко». У транспорта перемерзла топливная система. Сотрудники дорожной службы «Сибуправтодор» доставили замерзшего автомобилиста в гостиницу, а машину отремонтировали уже на следующий день. 
– Морозы, которые установились с 15 февраля в регионах Западной Сибири, выдерживают не все транспортные средства на длительных маршрутах. За последние трое суток  на федеральных дорогах Новосибирской, Омской и Кемеровской областей сотрудники дорожных служб оказали помощь шести водителям, – отметили в «Сибуправтодоре».
Аномальные морозы продержатся в Омской области до 21 февраля. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок при такой погоде.
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·Общество

Автомобиль мужчины сломался на Южном обходе Омска.
15 февраля на Южном обходе Омска сломался автомобиль «Ивеко». У транспорта перемерзла топливная система. Сотрудники дорожной службы «Сибуправтодор» доставили замерзшего автомобилиста в гостиницу, а машину отремонтировали уже на следующий день. 
– Морозы, которые установились с 15 февраля в регионах Западной Сибири, выдерживают не все транспортные средства на длительных маршрутах. За последние трое суток  на федеральных дорогах Новосибирской, Омской и Кемеровской областей сотрудники дорожных служб оказали помощь шести водителям, – отметили в «Сибуправтодоре».
Аномальные морозы продержатся в Омской области до 21 февраля. Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок при такой погоде.
1159