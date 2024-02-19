Гендиректор Омского водоканала рассказал о реализации инвестпрограммы и обозначил приоритеты развития городского водопровода и канализации.

Гендиректор Омского водоканала рассказал о реализации инвестпрограммы и обозначил приоритеты развития городского водопровода и канализации.

На прошлой неделе Омский водоканал отметил 109-ю годовщину с момента запуска первого водопровода в Омске. О том, какие задачи стоят сегодня перед предприятием с вековой историей, рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

– Павел Гаврилович, как изменились задачи Омского водоканала за последний век?

– Главные задачи остались прежними – обеспечение горожан качественной питьевой водой, отведение и очистка сточных вод. Конечно, сегодня значительное внимание при этом мы уделяем экологии. Крупные проекты по обновлению оборудования на различных технологических этапах очистки сточных вод реализуются за счет инвестиционной программы на очистных сооружениях канализации.

– Расскажите об этом подробнее.

– С 2019 года Омский водоканал исполняет мероприятия инвестиционной программы 2019–2024 годов. Изначально общий объем финансирования инвестпрограммы составлял 2,278 млрд рублей. 1,5 млрд рублей из этой суммы было направлено на экологические мероприятия. Особенность инвестпрограммы – серьезное обновление инфраструктуры и оборудования очистных сооружений канализации. Так, на очистных сооружениях канализации построены новые песколовки и реконструированы четыре аэротенка городской цепочки с внедрением технологии нитри- и денитрификации, продолжены работы по расширению отделения избыточного активного ила, возведена флотационная установка. Проведена модернизация существующих сетей водоотведения, в том числе реконструкция сетей напорной и самотечной канализации, а также канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования. Если называть конкретные адреса, то это реконструкция канализационного коллектора на улице Мельничной, которую выполнили в 2021 году, в этот же период провели серьезные работы на коллекторах в центре Омска, обновив участки коммуникаций на улицах Добровольского, 7-й Северной, Волховстроя. Канализационные коллекторы в центре Омска проложены на значительной глубине – 7 метров. Безусловно, это усложняет работы по обновлению коммуникаций. Кроме того, мы очень внимательно подходим к восстановлению благоустройства после работ. Горожане не должны замечать неудобств, и если работы завершены, то асфальт, бордюры и другие элементы благоустройства должны быть восстановлены в полном объеме. Мы подходим к коммунальной инфраструктуре комплексно, параллельно обновляем сооружения очистки сточных вод, реконструируем участки коллекторов большого диаметра, строим новые канализационные насосные станции и обновляем насосное оборудование на эксплуатируемых.

– А с точки зрения обновления водопроводных сетей?

– Также ведем работы. Санируем водоводы большого диаметра, увеличивая срок их службы еще на полвека. За последние 10 лет Омским водоканалом обновлено свыше 20 км водопроводных сетей большого диаметра – от 700 до 1200 мм. В числе обновленных коммуникаций – водоводы на улицах Мельничной, Граничной, 4-й Марьяновской, Челюскинцев, 19-й Линии, Ипподромной, Бульварной, Панфилова, Богдана Хмельницкого, водопроводные дюкеры через Иртыш. Завершили работы по реконструкции крупного трубопровода, подающего воду потребителям Октябрьского и Центрального округов. Методом протягивания новой полиэтиленовой трубы внутри уже существующего стального трубопровода отремонтировали 800-метровый аварийный участок водопровода по улице Богдана Хмельницкого. Для ввода нового участка в эксплуатацию потребуется временное отключение потребителей. Планировали сделать это 20 февраля, но из-за морозных температур были вынуждены отменить работы. В любом случае переключение проведем в ближайшее время. Примечательно то, что реконструкцию трубопровода большого диаметра провели в зимнее время, это стало возможным за счет применения современных технологий. Если говорить о локальных улучшениях, то решили проблему низкого давления воды для жителей 7 многоэтажных домов на улицах Железнодорожных. Аналогичная проблема есть на улице Котельникова, и она уже была бы решена, если бы собственники домов договорились о месте установки насосной станции. Сейчас определили место для водопроводной насосной станции и будем стремиться в текущем году и эту группу высотных домов обеспечить надежным водоснабжением. Также строим сети для поселка Степного. Взяли на обслуживание сети пару лет назад в крайне изношенном состоянии, проложенных с нарушением норм. В прошлом году построили 2 километра сетей от улицы Донецкой до поселка. В текущем году будем продолжать эти работы. Из последних работ – в январе этого года построили новый трубопровод для жителей улицы Полетной. Это буквально несколько домов, но потребители получали воду по ведомственному трубопроводу, который не обслуживался Омским водоканалом.

– Периодически появляется информация об обнаружении ртути в водах Иртыша. Стоит ли горожанам опасаться этого? И как контролируется качество питьевой воды в Омске?

– С 1 февраля мы усилили контроль за качеством речной воды. Пробы на наличие ртути в речной воде отбираются ежедневно. За все это время ртути мы ни разу не обнаружили. Контроль качества питьевой воды происходит постоянно. Уже сейчас мы начинаем готовится к паводку. В этот период из-за таяния снега увеличивается мутность в речной воде, есть рост микроорганизмов. Наша задача – качественно и безопасно очистить речную воду, подать горожанам воду, соответствующую санитарным нормам. В период паводка мы увеличиваем количество бактериологических исследований питьевой воды на выходе в распределительную сеть. Дважды в сутки лаборанты отбирают пробы питьевой воды на каждой насосной станции второго подъема. Помимо этого, ежедневно ведется отбор проб в 64 точках города, проводится более полутора тысяч исследований качества питьевой воды. Омская водопроводная вода – это вода отличного качества, которая, например, по такому показателю, как мутность, в десять раз меньше допустимых гигиенических нормативов – 0,15 мг/литр при норме 1,5 мг/литр.

– Недавно Омск с визитом посетила мэр города Липецка Евгения Уваркина. С какой целью градоначальник приехала в водоканал?

– Евгения Юрьевна посетила очистные сооружения канализации Омского водоканала. Ее интересовала каталитическая установка сжигания осадка сточных вод. С 2019 года мы работали над данным проектом. В начале 2024 года ввели установку в эксплуатацию. Проблема утилизации избыточного активного ила и осадка сточных вод сегодня остро стоит не только в Омске, но и в других городах страны, и наши коллеги в Липецке ищут варианты решения этой проблемы в своем городе.

– Участвует ли Омский водоканал в федеральной программе «Чистая вода»?

– Безусловно. В 2022 году мы построили водопровод до поселка Омского Омского района, в прошлом году – новые сети для Старомалиновского сельского поселения Нижнеомского района. В этом году продолжим работы по муниципальному контракту по строительству водопроводных сетей для поселка Октябрьского. При строительстве новых сетей мы не только решаем проблему с порывами изношенных трубопроводов, но и проблему качества воды. В том же поселке Октябрьском жителям подавалась техническая вода, а мы обеспечим их питьевой водой. Заключен договор на строительство водопровода в Чернолучье и Красноярке.

– Павел Гаврилович, насколько Омский водоканал – социально ответственное предприятие?

– Наша социальная ответственность – это в первую очередь качественное оказание услуг горожанам. Но мы не ограничиваемся этим. Для работников мы гарантируем безопасные и комфортные условия труда, стабильность заработной платы, ежегодные медосмотры, спецодежду и другие меры поддержки. Мы откликаемся на просьбы администрации города и помогаем образовательным учреждениям. Так мы стали меценатом для средней школы № 98, которая находится в Нефтяниках. Школе требуется ремонт кровли, крылец, установка аварийного освещения. На эти цели мы направили 5 миллионов рублей за счет прибыли предприятия.