Омск-Информ
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·Общество

В основном пожары происходили из-за того, что владельцы нарушали правила эксплуатации автомобилей.
По данным МЧС, в этом году в Омской области сгорела 91 машина. Основная причина таких пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Чтобы уберечь авто от пожара, сотрудники МЧС советуют:
  • вовремя проводить техническое обслуживание;
  • следить за системами, механизмами и бортовой системой;
  • устанавливать автоматический запуск двигателя только в специализированном месте;
  • не использовать самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства;
  • нельзя отогреть газовой горелкой машину, так ее можно только спалить;
  • хранить огнетушитель в доступном месте.
Один из последних пожаров с транспортом произошел 15 февраля, когда в Омске вспыхнул грузовик. Причина возникновения огня пока неизвестна.
·Общество

В основном пожары происходили из-за того, что владельцы нарушали правила эксплуатации автомобилей.
По данным МЧС, в этом году в Омской области сгорела 91 машина. Основная причина таких пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Чтобы уберечь авто от пожара, сотрудники МЧС советуют:
  • вовремя проводить техническое обслуживание;
  • следить за системами, механизмами и бортовой системой;
  • устанавливать автоматический запуск двигателя только в специализированном месте;
  • не использовать самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства;
  • нельзя отогреть газовой горелкой машину, так ее можно только спалить;
  • хранить огнетушитель в доступном месте.
Один из последних пожаров с транспортом произошел 15 февраля, когда в Омске вспыхнул грузовик. Причина возникновения огня пока неизвестна.