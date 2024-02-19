От кандидата требуется высшее образование и опыт работы на госслужбе не менее 2 лет.

От кандидата требуется высшее образование и опыт работы на госслужбе не менее 2 лет.

Департамент имущественных отношений опубликовал вакансию замдиректора. Она появилась на сайте «Госслужба».

Чиновник должен будет заниматься вопросами управления муниципальными предприятиями и учреждениями. Также в его обязанности входит выявление законных владельцев недвижимости.

От кандидата требуется высшее образование и опыт работы на госслужбе не менее 2 лет. У замдиректора не предусмотрено командировок, ему обещают платить от 50 до 60 тыс. рублей.