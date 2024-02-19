Инцидент произошел на затоне «Сургутка». Мужчина пришел с пакетом, покормил животных, а после они умерли.

Инцидент произошел на затоне «Сургутка». Мужчина пришел с пакетом, покормил животных, а после они умерли.

В Омске на затоне «Сургутка» неизвестный мужчина отравил несколько бездомных собак. Об инциденте рассказали местные жители в соцсетях. По их словам, это был пожилой человек.

– Приехал дед с пакетом, покормил собак, спустя пару часов собаки мертвые, – пишет автор поста.

Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения. На них видно, что собаки лежат на земле.

Кому помешали животные, пока неизвестно. В комментариях под постом мнения омичей разделились. Кто-то призывает правоохранительные органы провести проверку по факту жестокого обращения с животными, а кто-то поддержал такой поступок.