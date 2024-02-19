20-летний доставщик пиццы перевел сдачу от оплаты заказа на номер клиента. Это оказалось ошибкой.

20-летний доставщик пиццы перевел сдачу от оплаты заказа на номер клиента. Это оказалось ошибкой.

В омскую полицию обратился 20-летний курьер. Парень заявил, что у него украли 3700 рублей. Произошло это после оформления заказа.

– В приложение поступил заказ на две пиццы на сумму 1300 рублей. Клиент сразу в комментариях предупредил, что у него крупная купюра в размере 5000 рублей и потребуется сдача. Затем заказчик связался с доставщиком и попросил его перевести остаток денежных средств на продиктованный номер телефона, – сообщает УМВД России по Омской области.

Курьер так и поступил. Деньги он перевел через терминал в минимаркете на Завертяева. А когда приехал по адресу и позвонил клиенту, никто не ответил. Лишь после того, как ему пришло СМС с издевательской благодарностью за деньги, молодой человек понял, что его «развели» мошенники.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве и продолжают разбираться в обстоятельствах преступления.