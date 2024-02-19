Мусорный полигон построят на территории села Ачаир Омского района. На его возведение поступило две заявки.

Мусорный полигон построят на территории села Ачаир Омского района. На его возведение поступило две заявки.

Недавно зарегистрированный «Омский региональный экологический оператор» хочет построить мусорный полигон на территории села Ачаир Омского района. Компания уже подала заявку на участие в конкурсе. Ее гендиректором является Вадим Филонов.

Вторая заявка поступила от агентства инвестиций и содействия бизнесу. Им руководит Елизавета Козлова. Кто построит полигон, пока остается неизвестным.

ООО «Омский региональный экологический оператор» был зарегистрирован 31 января. Как ранее сообщали в областном правительстве, деятельность организации направлена на развитие экономики региона, в части создания мощностей по утилизации отходов.

Отметим, что в конце декабря региональное Минприроды объявило торги на строительство нового комплекса по обращению с ТКО. Разместиться он должен на территории села Ачаир. Открыть полигон планируют в 2026 году.