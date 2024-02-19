Карту она нашла на остановке, но вместо того, чтобы попытаться вернуть, воспользовалась ею в своих целях.

Карту она нашла на остановке, но вместо того, чтобы попытаться вернуть, воспользовалась ею в своих целях.

Омские полицейские задержали омичку, которую подозревают в краже денег с чужой банковской карты. Неделю назад в полицию обращалась другая местная жительница, она заявила о пропаже карты, а затем – и денег с нее. Ими рассчитывались в разных городских магазинах.

– Оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована женщина, которая расплачивалась чужой картой за продукты и алкоголь. Ориентировка с приметами подозреваемой размещалась в нашей группе. Вскоре полицейским поступила информация, что на видео – 53-летняя жительница Кировского округа, – рассказали в УМВД России по Омской области.

Задержали нечестную женщину на ее рабочем месте в Амурском поселке. Карту она нашла на остановке «Самарка», расположенной неподалеку от школы № 35 в Кировском округе. Платежным средством омичка решила воспользоваться в своих целях.

На женщину завели уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 6 лет лишения свободы.