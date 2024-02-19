Пожар произошел в Тюкалинском районе в двухквартирном доме. К сожалению, происшествие закончилось трагедией.

Пожар произошел в Тюкалинском районе в двухквартирном доме. К сожалению, происшествие закончилось трагедией.

Вчера, 18 февраля, в селе Новый Кошкуль Тюкалинского района загорелся двухквартирный дом на улице Депутатской. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, площадь пожара составила 80 кв. м.

– На момент прибытия огнеборцев горел дом, обрушилась кровля над одной из квартир. Пожар ликвидировали 8 пожарных, задействовав 3 единицы техники, – отметили в ведомстве.

К сожалению, при пожаре погиб мужчина. Причина возгорания сейчас выясняется.

Еще один пожар произошел сегодня, 19 февраля, в райцентре Павлоградка на улице Коммунистической. Там тоже загорелся жилой дом. Когда приехали спасатели, дым шел из-под крыши дома.

– До прибытия сотрудников МЧС России самостоятельно эвакуировались 3 человека, в том числе 2 детей. Пожарными спасены 3 человека, в том числе 2 детей, – рассказали в региональном МЧС.

С огнем боролись 7 спасателей и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Предварительной причиной пожара оказалось неисправное печное отопление.