С доверчивыми женщинами она знакомилась на улице и уверяла, что родственники хотят привезти им продукты. Но за них нужно рассчитаться.

С доверчивыми женщинами она знакомилась на улице и уверяла, что родственники хотят привезти им продукты. Но за них нужно рассчитаться.

Полиция Челябинска задержала 64-летнюю омичку, подозреваемую в краже денег у четырех пенсионерок. С будущими жертвами она знакомилась прямо на улице.

– Пожилые челябинки рассказали полицейским следующее: неизвестная в разговоре сообщала, что по просьбе родных к ним домой привезут продуктовые наборы и различные необходимые в повседневной деятельности товары, за которые следует рассчитаться. Поверив незнакомке, потерпевшие запускали ее в свои квартиры. Во время дальнейшей душевной беседы гостья узнавала, где хозяева хранят наличность. В подходящий момент она похищала деньги и скрывалась, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснив в ходе расследования, что к кражам причастен один и тот же человек, полицейские через некоторое время установили личность преступницы. Немолодую омичку ранее уже неоднократно судили за такие же преступления. Женщину взяли под стражу.