Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Мероприятие состоится летом.

Этим летом в Омске и области власти планируют провести международный арт-фестиваль. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Подготовку к мероприятию начали уже сейчас.  

Кроме того, Хоценко предложил омичам выбрать название для фестиваля. Всего было представлено четыре варианта – «Омские стены», «Омск – ты просто космос», «Омские кварталы» и «Омск – город солнца». Свой выбор можно сделать, проголосовав в Telegram-канале губернатора.

·Культура/Афиша

Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Мероприятие состоится летом.

Этим летом в Омске и области власти планируют провести международный арт-фестиваль. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Подготовку к мероприятию начали уже сейчас.  

Кроме того, Хоценко предложил омичам выбрать название для фестиваля. Всего было представлено четыре варианта – «Омские стены», «Омск – ты просто космос», «Омские кварталы» и «Омск – город солнца». Свой выбор можно сделать, проголосовав в Telegram-канале губернатора.