Оказалось, что маршрутки № 132 выпущены в линию с неисправностями. Это выяснила областная прокуратура.
Омская прокуратура провела проверку и выяснила, что один из перевозчиков нарушил закон в сфере безопасности дорожного движения и соблюдения лицензионных требований. Как рассказали в пресс-службе ведомства, причиной проверки стали многочисленные жалобы омичей на маршрут № 132.
– Установлено, что предпринимателем для перевозок пассажиров использовался автобус, информация о котором не внесена в реестр лицензии. Автобусы не оснащены тахографами и выпущены в линию с неисправностями, запрещающими их эксплуатацию. Выявлены факты нарушения графика отправления по маршруту транспортных средств, – добавили в надзорном ведомстве.
Перевозчику вынесли постановление о возбуждении дела об административных правонарушениях по двум статьям – «Осуществление пассажирских перевозок с нарушением лицензионных требований» и «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».
Проблему будет контролировать прокуратура.