Омск-Информ
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·Происшествия

В этом дорожно-транспортном происшествии едва не пострадал пешеход.
Сегодня на улице Ватутина в Омске произошла авария. Как можно судить по опубликованной в соцсетях видеозаписи происшествия, автомобиль полиции врезался во внедорожник.
Это произошло около пешеходного перехода. «Нива» затормозила, чтобы пропустить пешехода, а машина полиции врезалась в нее сзади. От удара внедорожник полетел прямо в пешехода, который переходил дорогу. Мужчина, к счастью, успел отпрыгнуть.
Разбираться в обстоятельствах происшествия будут правоохранители.
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·Происшествия

В этом дорожно-транспортном происшествии едва не пострадал пешеход.
Сегодня на улице Ватутина в Омске произошла авария. Как можно судить по опубликованной в соцсетях видеозаписи происшествия, автомобиль полиции врезался во внедорожник.
Это произошло около пешеходного перехода. «Нива» затормозила, чтобы пропустить пешехода, а машина полиции врезалась в нее сзади. От удара внедорожник полетел прямо в пешехода, который переходил дорогу. Мужчина, к счастью, успел отпрыгнуть.
Разбираться в обстоятельствах происшествия будут правоохранители.
3992