В итоге сельчане остаются без денег и без топлива на зиму. Преступников ищет полиция.

В итоге сельчане остаются без денег и без топлива на зиму. Преступников ищет полиция.

Мошенники обманули 50-летнюю жительницу села Юрьево в Кормиловском районе. Как сообщили в полиции, женщина увидела в социальной сети объявление о продаже дров, позвонила по указанному номеру. На звонок ей никто не ответил, но позже в мессенджере написал мужчина. Сельчанка договорилась с ним о покупке.

Мужчина сказал, что у него много заказов, а село женщины далеко, поэтому он отправит машину только после полной оплаты. За 15 кубов дров жительница села перевела ему 28 500 рублей.

— К женщине, прождавшей до позднего вечера, так никто и не приехал. Сельчанка совершала попытки связаться с исполнителем, но он на звонки не отвечал, — сообщили в полиции.

Полицейские возбудили уголовное дело и теперь пытаются найти мошенника.