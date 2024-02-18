Омск-Информ
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·Происшествия

У мужчины из Крутинского района диагностировали серьезную травму головы. 
Как сообщили в полиции, 32-летняя ранее судимая жительница Крутинки и 50-летний житель деревни Красный Пахарь выпивали в компании. Между ними возник конфликт, они вышли на лестничную площадку, где женщина толкнула мужчину.
Житель Омской области упал с лестницы второго этажа. Во время падения он получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас он находится в реанимации.
Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
·Происшествия

У мужчины из Крутинского района диагностировали серьезную травму головы. 
Как сообщили в полиции, 32-летняя ранее судимая жительница Крутинки и 50-летний житель деревни Красный Пахарь выпивали в компании. Между ними возник конфликт, они вышли на лестничную площадку, где женщина толкнула мужчину.
Житель Омской области упал с лестницы второго этажа. Во время падения он получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас он находится в реанимации.
Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.