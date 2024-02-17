Похоже, под этим тренер понимает тесные дружеские и профессиональные связи. Почти семейные.

Похоже, под этим тренер понимает тесные дружеские и профессиональные связи. Почти семейные.

После победы над магнитогорским «Металлургом» главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о физическом состоянии Павла Хомченко, откровенных разговорах внутри команды и ее отношении к лидерству в конференции.

– Играли достаточно уверенно, хорошо отыграли и в обороне, и в атаке. Рад, что вратарь держал счет. Хорошая командная победа. Также меня порадовало, что «Авангард», оказывается, сегодня установил рекорд по забитым голам – это ответ тем, кто считает, что у нас слабо забивают, – заявил Кравец.

По его словам, участие голкипера Павла Хомченко в играх еще недавно было под вопросом:

– У него была небольшая травма, и мы не выпускали его. Честно говоря, мы летели после Уфы, и я спрашивал, как его состояние. И когда услышал, что он не особо готов, то решили его еще немного потренировать. Я спросил у тренера вратарей Сергея Евгеньевича Звягина, он ответил мне то же самое. Поэтому решили дать паузу. Ну а когда услышал от Павла, что он чувствует себя отлично, то мы решили, что он будет играть.

Тренер сказал о поражениях в двух предыдущих матчах, что главное здесь – то, как команда на них отреагировала на льду. Сегодня зрители это увидели. На недавнем выезде команде хотелось показать свою силу и «Салавату Юлаеву», и «Автомобилисту». Но этого не получилось. На эти темы тренеры и игроки откровенно разговаривали.

– Это важно, что в нашей семье итальянской есть общение, и мы потом возвращаемся на пик и стараемся побеждать следующего соперника, – отметил Кравец.

Для итальянцев семья и тесные связи внутри нее имеют особое значение. Похоже, такими принципами руководствуются и в «Авангарде».

А вот по поводу первого места в конференции Кравец сделал интересное заявление:

– Мы не будем удерживать первое место, а будем тренировать в играх то, что нам нужно будет в плей-офф: играть на победу, стараться правильно действовать в обороне, атаке, блокировать броски, помогать вратарю. В общем, играть в командный хоккей.

По поводу безголевой серии Рида Буше, растянувшейся на четыре матча, Кравец сказал, что не видит кризиса. О нем можно говорить, если нет моментов, а они у форварда возникают регулярно.