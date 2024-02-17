Монумент легендарному актеру воздвигнут в Михайловском парке. На нем он будет запечатлен в пиджаке и джинсах.

Монумент легендарному актеру воздвигнут в Михайловском парке. На нем он будет запечатлен в пиджаке и джинсах.

В Москве откроют памятник знаменитому советскому и российскому актеру театра и кино, уроженцу Омской области, Михаилу Ульянову. Об этом сообщили в Президентском фонде культурных инициатив.

Напомним, памятник Ульянову есть и в Омской области. Открыли его в 2012 году, он находится перед Северным драматическом театром Тары, носящем его имя.

– Но московский Ульянов – совершенно особенный – в пиджаке и джинсах. Весь в работе – во время обсуждения пьесы. Здесь он – худрук театра им. Вахтангова, который возглавлял последние 20 лет жизни, – сообщил в своем телеграм-канале директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Михаил Ульянов родился в 1927 году в селе Бергамак Муромцевского района. Детство и юность провел в Таре. Позже поступил в студию при Омском областном драмтеатре. После окончания Великой Отечественной войны уехал в Москву, где поступил в Щукинское училище.

Ульянов известен работами в фильмах «Добровольцы», «Председатель», «Братья Карамазовы», «Освобождение», «Ворошиловский стрелок», «Антикиллер» и многих других. Не менее широк и диапазон его театральных ролей.

Памятник откроют 26 марта – в 17-ю годовщину со дня смерти актера.