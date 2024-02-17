Мужчина погиб на специальной военной операции в марте прошлого года. Ему было 23 года.

Мужчина погиб на специальной военной операции в марте прошлого года. Ему было 23 года.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился в своем телеграм-канале видео о девушке, написавшей песню о своем земляке, погибшем в марте прошлого года на СВО.

– Настя Кольчугина из села Шипуново Крутинского района написала песню, которую посвятила одному из наших защитников Данилу Петрову. Девушку вдохновил героический путь истинного патриота, который до последнего вздоха был верен Родине! – восхитился поступком губернатор.

Погибшего земляка девушки звали Данил Петров. Известно, что он был выпускником Омского кадетского корпуса и мечтал стать военным. Дослужился до звания лейтенанта. Погиб в марте прошлого года. Ему было 23 года.