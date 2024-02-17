Омск-Информ
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·Общество

Мужчина погиб на специальной военной операции в марте прошлого года. Ему было 23 года.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился в своем телеграм-канале видео о девушке, написавшей песню о своем земляке, погибшем в марте прошлого года на СВО.

Настя Кольчугина из села Шипуново Крутинского района написала песню, которую посвятила одному из наших защитников Данилу Петрову. Девушку вдохновил героический путь истинного патриота, который до последнего вздоха был верен Родине! – восхитился поступком губернатор.

Погибшего земляка девушки звали Данил Петров. Известно, что он был выпускником Омского кадетского корпуса и мечтал стать военным. Дослужился до звания лейтенанта. Погиб в марте прошлого года. Ему было 23 года.

·Общество

Мужчина погиб на специальной военной операции в марте прошлого года. Ему было 23 года.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился в своем телеграм-канале видео о девушке, написавшей песню о своем земляке, погибшем в марте прошлого года на СВО.

Настя Кольчугина из села Шипуново Крутинского района написала песню, которую посвятила одному из наших защитников Данилу Петрову. Девушку вдохновил героический путь истинного патриота, который до последнего вздоха был верен Родине! – восхитился поступком губернатор.

Погибшего земляка девушки звали Данил Петров. Известно, что он был выпускником Омского кадетского корпуса и мечтал стать военным. Дослужился до звания лейтенанта. Погиб в марте прошлого года. Ему было 23 года.