Женщина не справилась с управлением и застряла на проезжей части. Но неравнодушные инспекторы сумели вытолкнуть ее автомобиль.

Женщина не справилась с управлением и застряла на проезжей части. Но неравнодушные инспекторы сумели вытолкнуть ее автомобиль.

Омский экипаж ДПС в ходе патрулирования заметил застрявшую на проезжей части «тойоту». Дело было на улице Орловского в Ленинском округе, неподалеку от остановки «Хлебозавод». За рулем находилась женщина. Она не справилась с управлением и застряла на дороге из-за образовавшейся там наледи.

– Не дожидаясь эвакуатора, автоинспекторы предложили свою помощь и стали выталкивать автомобиль. Совместными усилиями им удалось извлечь автомобиль из снежного плена, – прокомментировали эпизод в областном УМВД.

Через некоторое время женщина поблагодарила инспекторов Павла Цинченко и Юрия Волкова в одном из городских пабликов.