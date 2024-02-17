Но, возможно, омичей порадует то, что дни будут солнечными. Лишь к воскресенью наконец немного потеплеет.

Но, возможно, омичей порадует то, что дни будут солнечными. Лишь к воскресенью наконец немного потеплеет.

Крепкие морозы задержатся в Омске практически на всю следующую неделю. Такой вывод можно сделать, взглянув на прогноз погоды от сервиса Ventusky.com. С завтрашнего дня и до четверга будет довольно холодно, не выше –20. Но зато весь этот период дни ожидаются преимущественно солнечными.

Лишь в следующее воскресенье, 25 февраля, в Омске по данным сервиса, потеплеет до –12.