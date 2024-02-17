Поскольку «Авангард» и «Металлург» уже не раз встречались в этом сезоне, сегодняшнюю игру, пожалуй, можно сравнить с подготовкой к плей-офф.

Поскольку «Авангард» и «Металлург» уже не раз встречались в этом сезоне, сегодняшнюю игру, пожалуй, можно сравнить с подготовкой к плей-офф.

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин перед сегодняшней встречей с магнитогорским «Металлургом» сравнил ее с матчем уровня плей-офф и выделили сильные стороны соперника.

– Это уже, можно сказать, игра плей-офф. Мы рядом в турнирной таблице находимся. Сильные стороны соперника, думаю, – это движение, сохранение шайбы, игра в атаку. Поэтому надо переводить в их зону и играть там, – сказал Николишин в интервью «Авангард ТВ».

Говоря о борьбе за лидерство в конференции, форвард отметил, что всегда хочется бороться за высокие места. Также Иван рассказал, что в команде проанализировали неудачный выезд в Уфу и Екатеринбург и к сегодняшнему матчу подойдут с холодной головой.