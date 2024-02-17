На одном из интернет-сайтов мужчина купился на обещания высокого дохода. Но вместо этого он потерял деньги.

На одном из интернет-сайтов мужчина купился на обещания высокого дохода. Но вместо этого он потерял деньги.

В прокуратуре Омской области рассказали об очередном случае мобильного мошенничества. Жертвой преступников стал 61-летний омич, сотрудник одного из местных предприятий. Как-то раз он зашел на один интернет-сайт, обещающий крупный доход, и оставил там свои анкетные данные.

– В дальнейшем ему позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и попросил создать платформу, а аккаунт, логин и пароль передать ему. Следуя указаниям мужчины, потерпевший под видом инвестирования перевел почти 40 тыс. рублей, а когда не смог вывести вложенные денежные средства, понял, что его обманули, – сообщили в прокуратуре.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, преступников ищет полиция.

Надзорное ведомство напомнило омичам, что инвестиционные компании не принимает средства на счета третьих лиц, а также и не просят переводить деньги на карту конкретного человека.

За прошедшую неделю омские правоохранительные органы зафиксировали 53 подобных преступления. Ущерб превысил 74 млн рублей.