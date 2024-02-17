Один из самых принципиальных соперников омичей – магнитогорский «Металлург» – пока занимает первое место в восточной конференции.

Один из самых принципиальных соперников омичей – магнитогорский «Металлург» – пока занимает первое место в восточной конференции.

Омский «Авангард» сегодня принимает «Металлург» из Магнитогорска. Соперники они давние и непримиримые, но помимо престижа участники преследуют и более практичную цель – лидерство в Восточной конференции. Напомним, оно дает преимущество своей площадки в плей-офф.

Это уже пятая встреча команд в нынешней регулярке. В предыдущих четырех полный паритет: по две победы «Авангарда» (4:1 и 4:3 в овертайме) и «Магнитки» (3:2 и 4:3 в овертайме).

Уральцы по-прежнему первые на Востоке, но отрыв от омичей минимальный – 87 очков против 86. Поэтому сегодня, в случае победы, «Авангард» может стать новым лидером восточной конференции.

Начало встречи на «G-Drive Арене» – в 17:00.