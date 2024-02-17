Нападающий «Авангарда» не попал в сборную Словакии из-за своего выступления в КХЛ. Но на это он смотрит объективно.

Нападающий «Авангарда» не попал в сборную Словакии из-за своего выступления в КХЛ. Но на это он смотрит объективно.

Словацкий форвард «Авангарда» Томаш Юрчо рассказал изданию «Чемпионат.com» о своих чувствах от непопадания в сборную своей страны. Он не включен туда из-за того, что выступает в КХЛ.

– Это не зависит от меня. Конечно, я хочу сыграть за свою страну, но надо смотреть, какое решение будет принято. Общаюсь ли я с другими словаками в КХЛ? Все парни готовы играть за сборную, но мы мало что можем с этим поделать. Посмотрим, чем это закончится, сейчас мы должны сфокусироваться на сезоне в лиге, – заявил Юрчо корреспонденту Родиону Власову.

Томаш Юрчо подписал контракт с «Авангардом» в декабре прошлого года. В 17 матчах за «ястребов» он забросил пять шайб и отдал семь голевых передач.

Напомним, что сегодня «Авангард» принимает магнитогорский «Металлург».