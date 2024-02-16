ДТП произошло в Омском районе. 8-летний мальчик стоял на дороге и был сбит «газелью». Сейчас ребенок в больнице.

ДТП произошло в Омском районе. 8-летний мальчик стоял на дороге и был сбит «газелью». Сейчас ребенок в больнице.

Сегодня, 16 февраля, около четырех часов дня в деревне Новомосковке Омского района произошло ДТП. Под колеса «газели» попал 8-летний мальчик. О случившемся рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

За рулем автомобиля находился 39-летний мужчина. Он двигался по улице Луговой и в районе одного из частных домов сбил ребенка, который в это время находился на проезжей части.

Сейчас мальчик находится в больнице. Причины аварии выяснит полиция.