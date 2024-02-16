Омск-Информ
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·Происшествия

Грузовой борт из Караганды и военный самолет сильно сблизились в небе над городом. К счастью, диспетчеры быстро среагировали.

Вчера, 15 февраля, вечером над Омском чуть не столкнулись два самолета – Ан-72 и Ил-76, сообщает Telegram-канал Mash.

Грузовой борт из Караганды и военно-транспортный самолет, который выполнял тренировочный полет, сблизились в воздушном пространстве города. Первый прошел недалеко от второго.

К счастью, трагедии удалось избежать, так как диспетчеры тут же среагировали и скорректировали траектории воздушных суднов. Самолеты успешно приземлились на аэродроме.

·Происшествия

Грузовой борт из Караганды и военный самолет сильно сблизились в небе над городом. К счастью, диспетчеры быстро среагировали.

Вчера, 15 февраля, вечером над Омском чуть не столкнулись два самолета – Ан-72 и Ил-76, сообщает Telegram-канал Mash.

Грузовой борт из Караганды и военно-транспортный самолет, который выполнял тренировочный полет, сблизились в воздушном пространстве города. Первый прошел недалеко от второго.

К счастью, трагедии удалось избежать, так как диспетчеры тут же среагировали и скорректировали траектории воздушных суднов. Самолеты успешно приземлились на аэродроме.