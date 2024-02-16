Омск-Информ
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·Образование

После одобрения сметы будут объявлены торги на поиск подрядчика. 
Проект строительства школы в Исилькуле получил положительное заключение госэкспертизы, сообщает «Город55». Разрабатывали проект два института – «Омэнергопром» и «Горпроект».
Ранее в региональном Минстрое заявляли, что после одобрения сметы будут объявлены торги на поиск подрядчика. 
Напомним, что школу в Исилькуле строят с 2020 года. Подрядчик на объекте менялся уже несколько раз. Сдать школу планируется до конца этого года.
·Образование

После одобрения сметы будут объявлены торги на поиск подрядчика. 
Проект строительства школы в Исилькуле получил положительное заключение госэкспертизы, сообщает «Город55». Разрабатывали проект два института – «Омэнергопром» и «Горпроект».
Ранее в региональном Минстрое заявляли, что после одобрения сметы будут объявлены торги на поиск подрядчика. 
Напомним, что школу в Исилькуле строят с 2020 года. Подрядчик на объекте менялся уже несколько раз. Сдать школу планируется до конца этого года.