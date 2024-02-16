Авария произошла рядом со школой № 41. 60-летний водитель автобуса № 58 сбил подростка на «зебре».

Авария произошла рядом со школой № 41. 60-летний водитель автобуса № 58 сбил подростка на «зебре».

Сегодня, 16 февраля, около часа дня в Октябрьском округе сбили подростка. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, ДТП произошло рядом с школой № 41 по улице 50 лет ВЛКСМ. 16-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автобуса № 58, которым управлял 60-летний мужчина.

К счастью, школьница серьезно не пострадала, но помощь медиков ей все же понадобилась. В момент аварии в салоне автобуса находились пять пассажиров. Никто из них к врачам не обращался.

Сейчас стражи порядка проводят проверку и выясняют все причины произошедшего.