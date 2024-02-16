Омск-Информ
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Из-за Дня зимних видов спорта 18 февраля в центре города ограничат движение транспорта. Запрет будет действовать день.

В Омске из-за проведения Всероссийского дня зимних видов спорта, который пройдет 18 февраля, перекроют движение транспорта.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, изменения начнутся 18 февраля с 12:00 часов и продолжатся до 21:00 по улицам Короленко и Комиссаровская. Также в местах проведения мероприятия автомобилистам запретят парковаться с 00:00 до 21:00 того же дня.

Омским водителям предложили маршруты объезда по улицам Съездовская, 8 Марта, Комиссаровская, Степана Разина и Ленина, а парковочные стоянки – у Концертного зала, магазина «Дружный мир» и площади Бухгольца.

·Авто

Из-за Дня зимних видов спорта 18 февраля в центре города ограничат движение транспорта. Запрет будет действовать день.

В Омске из-за проведения Всероссийского дня зимних видов спорта, который пройдет 18 февраля, перекроют движение транспорта.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, изменения начнутся 18 февраля с 12:00 часов и продолжатся до 21:00 по улицам Короленко и Комиссаровская. Также в местах проведения мероприятия автомобилистам запретят парковаться с 00:00 до 21:00 того же дня.

Омским водителям предложили маршруты объезда по улицам Съездовская, 8 Марта, Комиссаровская, Степана Разина и Ленина, а парковочные стоянки – у Концертного зала, магазина «Дружный мир» и площади Бухгольца.