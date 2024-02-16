На техническую соль в этот раз потратят 19 млн рублей. Ее готовят на следующий сезон.

На техническую соль в этот раз потратят 19 млн рублей. Ее готовят на следующий сезон.

Мэрия Омска ищет подрядчика, который поставит в город соль для посыпки дорог. Всего власти готовы потратить на это 19 млн рублей.

Привезти соль должны до 15 июня. Как говорится в техзадании, она будет использоваться для технических целей.

Отметим, что в ноябре городская администрация уже закупала соль для дорог. Тогда она заплатила 22 млн рублей.