Компанию городу в этом рейтинге составили сибирские соседи – Красноярск, Новосибирск и Иркутск.

Компанию городу в этом рейтинге составили сибирские соседи – Красноярск, Новосибирск и Иркутск.

Сервис «Яндекс. Погода» проанализировал метеоданные и выдал прогноз погоды, ожидающей в ближайшие выходные россиян, в частности омичей.

Как сообщает сервис, в Омске 17 февраля в Омске будет идти небольшой снег, дневная температура –21…–18. Ветер утром будет дуть со скоростью 4 м/с, вечером – 3 м/с. Воскресенье, 18 февраля, выдастся ясным. Утром на улице будет –27…–24, днем до –23…–19, а вечером –27…–22.

К Омску в компании самых холодных присоединились еще три сибирских города – Красноярск, Новосибирск и Иркутск. В них дневная температура будет варьироваться от –19 до –21.

Подобрали и тройку самых теплых городов. Удивления она не вызывает – это Краснодар, Сочи и Махачкала.