Эти положительные эффекты связаны с экологией, увеличением пассажиропотока и уменьшением заторов на дорогах.
Омская мэрия составила для депутатов городского Совета доклад об эффективности изгнания маршруток из центра. Как сообщает «НГС55», в документе перечисляется пять положительных следствий этого решения:
- только экологически чистый муниципальный транспорт в центре;
- увеличение пассажиропотока на автобусах и троллейбусах на 15,4 % во второй половине 2023 года;
- уменьшение числа пробок – в час пик через остановки «Дом туриста» и «Госпиталь» проходит 148 автобусов в час вместо 267;
- на центральных дорогах теперь помещается больше общественного транспорта;
- на маршруты можно выпускать больше транспорта.
Напомним, новую транспортную систему внедрили в Омске 1 июля 2023 года. Перевозчикам обещали разрешить вернуться в центр, если они заменят «газели» на автобусы побольше.