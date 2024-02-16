Суть идеи проста: освободить от налогов всех граждан с доходом меньше 30 тыс. рублей в месяц.

Суть идеи проста: освободить от налогов всех граждан с доходом меньше 30 тыс. рублей в месяц.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме выступили с очередной инициативой, направленной на поддержку малообеспеченных россиян. Она касается поправок в Налоговый кодекс. Предлагается освободить от налога на доходы физических лиц всех граждан, заработок которых не превышает 30 тыс. рублей в месяц, а суммарный годовой доход меньше 360 тысяч.

Представители ЛДПР аргументируют это следующим образом. Цены, в том числе и на продукты, постоянно идут вверх. При этом зачастую рост инфляции маскируется тем, что объем товаров в упаковках делают меньше. Потребительская корзина за год подорожала на 5 тыс. рублей.

Причина в том числе и в погоде: многие регионы России занесло снегом, коммунальные службы просто не успевают бороться с сугробами и одновременно ремонтировать выходящие из строя коммуникации. В итоге повышаются и цены на ЖКХ. Получается, что у малообеспеченных россиян и так не хватает денег на все, так еще и предметы первой необходимости растут в цене.

– Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. К нам в партию поступают тысячи обращений на эту тему. Я лично постоянно слышу об этом на встречах. Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы действительно облегчим их положение. В некоторых случаях это может быть весьма существенно для семейного бюджета, – объясняет суть инициативы председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Проект закона уже направлен на рассмотрение в Правительство РФ, но предварительный результат уже известен. Этот проект закона уже вносился в сентябре прошлого года. Проект необходимо было доработать, так как в ряды освобожденных от подоходного налога могли попасть граждане с общим уровнем дохода выше 30 тыс. рублей, включая доходы от иных видов деятельности. То есть воспользоваться предлагаемой льготой могли налогоплательщики, которые не относятся к социально незащищенным слоям населения.

15 февраля с учетом доработок проект вновь направлен в Правительство Российской Федерации. Оппоненты законопроекту, разумеется, есть. И им не хочется терять деньги. Но в ЛДПР надеются, что неповоротливость финансовой системы и бесконечное число формальности в решении вопроса удастся преодолеть, и решение будет принято в пользу людей. И здесь ЛДПР выступает именно на стороне простых россиян.