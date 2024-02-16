Незаконный бизнес они начали более 11 лет назад, а женщин порой в него вовлекали насильно. Досталось от их действий и конкурентам.

Незаконный бизнес они начали более 11 лет назад, а женщин порой в него вовлекали насильно. Досталось от их действий и конкурентам.

В Омске на скамью подсудимых отправятся семеро злоумышленников, организовывавших занятия проституцией. Их также обвиняют в вовлечении девушек в эту работу, вымогательстве и незаконном обороте оружия.

Нелегальный бизнес мужчины начали в 2012 году. Их лидера, к тому моменту уже трижды судимого за такую же деятельность, это не остановило, и он предложил знакомому продолжить. Со временем они привлекли еще пятерых человек, которые получили различные «должности» – сутенеров, водителей и диспетчеров.

– За время своей противоправной деятельности фигуранты успели дважды совершить вымогательство, в том числе с применением насилия: от женщины, также занимавшейся организацией занятия проституцией, они требовали фиксированный процент от прибыли в обмен на покровительство, у мужчины под тем же предлогом забрали личный автомобиль, причинив ему телесные повреждения. В отношении потерпевших собранные по факту организации ими занятия проституцией материалы направлены в следственные органы, – рассказали в УМВД России по Омской области.

Год назад эту преступную деятельность остановили полицейские. Следователи выслушали показания 45 свидетелей, провели обыски, экспертизы, очные ставки, осмотрели предметы и документы. У лидера преступников также нашли обрез ружья. Все материалы использованы как вещественные доказательства.

Вину признали все участники незаконного сообщества, кроме их главаря. Уголовное дело направили в Советский районный суд.